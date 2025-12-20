Vladan Milojević nije stao pred kamere posle meča.
Fudbal
ŠOK POSLE MEČA ZVEZDE I MLADOSTI: Vladan Milojević bez reči posle utakmice
Fudbaleri Crvene zvezde slavili su nad ekipom Mladosti iz Lučana sa 4:0 (1:0) u meču 20. kola Super lige Srbije.
Iako su mnogi očekivali da će Vladan Milojević dati izjavu posle meča, to se nije dogodilo. Umesto njega govorio je pomoćni trener Nebojša Milošević.
Tako su ljubitelji fudbala u Srbiji, osim za komentar meča, ostali uskraćeni i za informaciju da li ostaje na klupi tim iz Ljutice Bogdana 1a.
Crvena zvezda - Mladost Lučani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
