Fudbaleri Njukasla i Čelsija odigrali su u Njukaslu nerešeno 2:2, u 17. kolu engleske Premijer lige.
PODELA BODOVA NA "SENT DŽEJMS PARKU": Čelsi od 0:2 do remija - a mogao je i do trijumfa!
Posle prvog poluvremena Njukasl je vodio 2:0 golovima Nika Voltemadea u četvrtom i 20. minutu.
Čelsi je u nastavku stigao do izjednačenja pogocima Risa Džejmsa u 49. i Žoaa Pedra u 66. minutu.
Njukasl je na 11. mestu sa 23 boda, a Čelsi je četvrti na tabeli sa 29 bodova.
U narednom kolu, Njukasl će gostovati Mančester junajtedu, dok će Čelsi u Londonu dočekati Aston Vilu.
(Beta)
