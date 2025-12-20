Slušaj vest

Posle prvog poluvremena Njukasl je vodio 2:0 golovima Nika Voltemadea u četvrtom i 20. minutu.

Čelsi je u nastavku stigao do izjednačenja pogocima Risa Džejmsa u 49. i Žoaa Pedra u 66. minutu.

Njukasl je na 11. mestu sa 23 boda, a Čelsi je četvrti na tabeli sa 29 bodova.

U narednom kolu, Njukasl će gostovati Mančester junajtedu, dok će Čelsi u Londonu dočekati Aston Vilu.

(Beta)

