Mančester junajted želi dva pojačanja ove zime.
AMORIM NACILJAO DVA POJAČANJA! Mančester želi nove snage!
Ruben Amorim vidi vezni red kao slabu tačku, pa je u planu da se tu Mančester junajted pojača na zimu.
Kako prenosi Gardijan, na meti Crvenih đavola su Konor Galager i Ruben Neveš.
Fudbaleri Mančester junajteda protiv Liona Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia
Navodi se da njih dvojica imaju iskustvo igranja u Premijer ligi, i da ih zbog toga Amorim želi u svom timu.
Ipak, prema istom izvoru, plata Neveša bi mogla da predstavlja prepreku za njegovo dovođenje, dok se razmatra da Galager dođe na pozajmicu.
U priči je i Tajler Adams iz Bornmuta, mada je realnije da Junajted krene po njegov potpis na leto.
