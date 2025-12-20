Slušaj vest

Ruben Amorim vidi vezni red kao slabu tačku, pa je u planu da se tu Mančester junajted pojača na zimu.

Kako prenosi Gardijan, na meti Crvenih đavola su Konor Galager i Ruben Neveš.

Navodi se da njih dvojica imaju iskustvo igranja u Premijer ligi, i da ih zbog toga Amorim želi u svom timu.

Ipak, prema istom izvoru, plata Neveša bi mogla da predstavlja prepreku za njegovo dovođenje, dok se razmatra da Galager dođe na pozajmicu.

U priči je i Tajler Adams iz Bornmuta, mada je realnije da Junajted krene po njegov potpis na leto.

