Nemački krilni napadač je u 60. minutu utakmice, u kojoj je Dortmund pobedio Borusiju Menhengladbah 2:0 u Bundesligi, prošao pored klupe i krenuo ka svlačionici. Kamere su zabeležile trenutak u kojem ga je Kel uhvatio za ruku kako bi ga zaustavio, nakon čega su njih dvojica razmenili nekoliko reči.

"Rekao sam mu: ‘Ne ideš u svlačionicu, sedi’. Iskreno, izmena je delimično bila opravdana. Karim nije odigrao dobru utakmicu", rekao je Kel za Skaj posle meča.

"Ovako ne funkcioniše. Trener donosi odluke i igrači moraju to da prihvate. Ne želimo da vidimo ovakvu reakciju i zbog toga će biti novčano kažnjen", dodao je sportski direktor Dortmunda.

Pobedom nad Menhengladbahom, Borusija Dortmund produžila je niz bez poraza u Bundesligi na osam utakmica i smanjila zaostatak za vodećim Bajernom na šest bodova, uz napomenu da Bajern svoj meč tog kola igra u nedelju.

Ipak, forma ekipe u svim takmičenjima u poslednje vreme je promenljiva. Navijači su zviždali timu nakon remija sa norveškim Bodo/Glimtom, koji je Dortmund ostavio na 10. mestu u Ligi šampiona, dok je u Kupu Nemačke eliminisan u trećem kolu porazom od Bajera iz Leverkuzena.

(Beta)

