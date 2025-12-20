Fudbaleri Vojvodine pobedili su na gostujućem terenu u Ivanjici Javor 2:1, u 20. kolu Super lige Srbije, poslednjem jesenjeg dela prvenstva.
Fudbal
VOJVODINA OKRENULA JAVOR: Novosađani slavili u Ivanjici
Slušaj vest
Poveo je Javor golom Luea Bajerea Žuniora u 37. minutu, a preokret Vojvodini doneli su pogocima Aleksa Vukanović u 47. i Marko Mladenović u 67. minutu.
U 21. kolu, prvom prolećnog dela, Vojvodina će 31. januara u Bačkoj Topoli gostovati TSC-u, dok će Javor u Kruševcu gostovati Napretku.
(Beta)
Reaguj
Komentariši