Poveo je Javor golom Luea Bajerea Žuniora u 37. minutu, a preokret Vojvodini doneli su pogocima Aleksa Vukanović u 47. i Marko Mladenović u 67. minutu.

Vojvodina je treća sa 40 bodova, a Javor je na 12 mestu sa 21 poenom.

U 21. kolu, prvom prolećnog dela, Vojvodina će 31. januara u Bačkoj Topoli gostovati TSC-u, dok će Javor u Kruševcu gostovati Napretku.

(Beta)

