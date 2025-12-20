Slušaj vest

Najbolja utakmica 15. kola Bundeslige bila je u Volfsburgu, gde je domaći tim slavio protiv Frajburga sa 4:3.

Keln nije uspeo da zadrži jedan bod, jer je od 83. minuta igrao sa igračem manje, pošto je Van der Berg dobio direktan crveni karton.

Ekipa iz Berlina je sada na osmom mestu, dok je Keln na 11. poziciji.

Nije bilo pobednika, ali jeste golova na duelu između Hambruga i Ajntrahta.

Na kraju je rezultat bio 1:1, a oba gola smo videli u prvom delu meča.

Poveli su domaći golom Lokonge posle 19. minuta fudbala, a Hugo Larson je posle sedam minuta doneo izjednačenje gostima iz Frankfurta.

Na tabeli Ajntraht je sedmi, a Hamburg na 13, mestu.

Čak na dve utakmice nismo videli golove, što je čudno kada se radi o utakmicama Bundeslige.

Pogodaka nije bilo u okršaju Augzburga i Verdera, kao ni u duelu Štutgarta i Hofenhajma.

Za "švabe" na terenu nije bilo Lazara Jovanovića, koji je ceo meč presedeo na klupi.

BONUS VIDEO: