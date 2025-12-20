NENAD LALATOVIĆ ŠOKIRAO SRBIJU POSLE PORAZA NA MARAKANI: Evo šta je rekao trener Mladosti nakon Crvene zvezde!
Fudbaleri Mladosti iz Lučana poraženi su na gostovanju Crvenoj zvezdi rezultatom 4:0 u meču 20. kola Superlige Srbije.
Posle meča na Marakani trener Lučanaca Nenad Lalatović šokirao je čitavu javnost:
- Čestitam mojim igračima na polusezoni, poslednjih pet minuta imamo tri pobede i dva remija, ne računam ovu utakmicu, nisam ni video ovaj treći gol zbog. Danas smo u prvom odigrali dobru utakmicu, u drugom smo primili taj gol, onda je bila magla i od bakljade se nije ni video gol.
- Danas smo igrali bez četiri standardna igrača, zbog kartona i povreda i nismo moglim da se suprotstavimo kako smo mogli, mislim da bi Zvezdi bilo mnogo teže - istakao je Nenad Lalatović.
On je istakao da još nije izvesno da će napustiti srpski fudbal, jer je postavio svoje uslove nakon zvanične ponude koju je dobio iz inostranstva.
- Ja imam zvaničnu ponudu iz inostranstva, a u utorak 23. će mi odgovoriti na moje finansijske uslove koje sam postavio, ako ne odgovore, onda ću ostati u Srbiji i nastaviti rad u Superligi. Čestitam mojim momcima na svemu, ostavili su na svakoj utakmici srce na terenu, Mladosti želim ono što želim i svojoj porodici - istakao je Nenad Lalatović i iznenadio sve pred kamerama TV Arena sport.
BONUS VIDEO: