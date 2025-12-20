Slušaj vest

"Želimo da na pravi način završimo godinu, što neće biti nimalo lako. Radnik igra u visokom intenzitetu i ofanzivno. Ekipa koja uzme bod Crvenoj zvezdi u Beogradu, pobedi Vojvodinu i ima kontinuitet sigurno da zaslužuje pažnju", rekao je Gaćinović na konferenciji za novinare.

Utakmica u Surdulici zakazana je za nedelju od 17 časova.

Novi Pazar je kao domaćin 2:0 dobio međusobni duel pre četiri meseca.

"Odigrali smo dobru utakmicu, očekujem da tako bude i u Surdulici. Ko pokaže više htenja i bude u fokusu, taj može da se nada uspehu. Raduje što se vraćaju Matija Malekinušić, Abdulaj Sise i Ahmed Hadžimujović", naveo je Gaćinović.

Fudbaler Novopazaraca Malekinušić priznao je da očekuje težak meč protiv Radnika.

"Analizirali smo ih, znamo koje su im vrline i mane. Igraju brzo, sa veoma brzim krilima, čemu moramo da posvetimo pažnju. Ako budemo odigrali kao na prethodne četiri utakmice, mislim da možemo do pozitivnog rezultata", rekao je Malekinušić.

Novi Pazar je četvrti na tabeli sa 32 boda, a Radnik sa 25 bodova zauzima sedmo mesto.

(Beta)