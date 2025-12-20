Slušaj vest

Prednost Mančester sitiju doneo je Erling Haland golom u petom minutu, a vođstvo je uvećao Tidžani Rejnders pogotkom u 38. minutu.

Konačan rezultat postavio je Haland pogotkom u 69. minutu.

Mančester siti je prvi na tabeli sa 37 bodova, jednim više i utakmicom više od drugoplasiranog Arsenala, dok Vest Hem zauzima 18. mesto sa 13 bodova.

Mančester siti će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Notingem Foresta, dok će Vest Hem u Londonu dočekati Fulam.

Brajton je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Sanderlenda 0:0.

Brajton je deveti na tabeli sa 24 boda, dok je Sanderlend peti sa 27 bodova.

Brajton će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Arsenala, dok će Sanderlend dočekati Lids.

Barnli je na gostujućem terenu odigrao nerešeno protiv Bornmuta 1:1, i prekinuo svoj niz od sedam uzastopnih poraza u Premijer ligi.

Prednost Bornmutu doneo je Antoan Semenjo golom u 67. minutu, a izjednačenje Barnliju Armando Broja pogotkom u 90. minutu.

Srpski golman Đorđe Petrović odigrao je celu utakmicu za Bornmut, dok je njegov sunarodnik i klupski saigrač Veljko Milosavljević meč propustio zbog povrede.

Barnli zauzima pretposlednje, 19. mesto na tabeli sa 11 bodova, dok se Bornmut nalazi na 14. poziciji sa 22 boda.

Barnli će u narednom kolu dočekati Everton, dok će Bornmut igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Brentforda.

Brentford je na gostujućem terenu pobedio Vulverhempton 2:0.

Dvostruki strelac za Brentford bio je Kin Luis-Poter, pogocima u 63. i 83. minutu.

(Beta)