Njega će na klupi crveno-belih da nasledi Dejan Stanković. Promocija je zakazana za ponedeljak, a potpisaće ugovor na dve godine, prenosi Mozzart Sport.

Pošto se želja da se angažuje Albert Rijera nije ostvarila, a kako je paralelno Stanković ostao bez posla u moskovskom Spartaku, stuacija se sama od sebe nametnula.

Tako će i po drugi put igračka legenda Lacija i Intera sesti na klupu crveno-belih.

Interesantno, kao da se istorija ponavlja, budući da je i decembra 2019. Stanković zamenio Vladana Milojevića po završetku prvog dela sezone.

Dejan Stanković u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport

(Kurir sport/MozzartSport)

