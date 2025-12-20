Još uvek aktuelni trener Crvene zvezde Vladan Milojević i definitivno napušta Marakanu.
Fudbal
MILOJEVIĆ JE BIVŠI - STANKOVIĆ SEDA NA KLUPU ZVEZDE! Poznato kada je promocija, kao i detalji ugovora
Slušaj vest
Njega će na klupi crveno-belih da nasledi Dejan Stanković. Promocija je zakazana za ponedeljak, a potpisaće ugovor na dve godine, prenosi Mozzart Sport.
Pošto se želja da se angažuje Albert Rijera nije ostvarila, a kako je paralelno Stanković ostao bez posla u moskovskom Spartaku, stuacija se sama od sebe nametnula.
Tako će i po drugi put igračka legenda Lacija i Intera sesti na klupu crveno-belih.
Interesantno, kao da se istorija ponavlja, budući da je i decembra 2019. Stanković zamenio Vladana Milojevića po završetku prvog dela sezone.
Dejan Stanković u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport
Vidi galeriju
(Kurir sport/MozzartSport)
Reaguj
1