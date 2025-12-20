Fudbaleri Levantea odigrali su na svom terenu u Valensiji nerešeno protiv Real Sosijedada 1:1, u utakmici 17. kola Primere, i prekinuli svoj niz od pet uzastopnih poraza u španskom prvenstvu.
KRAJ CRNOG NIZA ZA LEVANTE: Domaćin pogotkom u nadoknadi izborio remi protiv Real Sosijedada
Prendost Sosijedadu doneo je Takefusa Kubo golom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a izjednačenje Levanteu Dela pogotkom iz penala u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Levante zauzima poslednje, 20. mesto na tabeli sa 10 bodova, dok se Real Sosijedad nalazi na 15. poziciji sa 17 bodova.
Levante će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Sevilje, dok će Real Sosijedad u San Sebastijanu dočekati Atletiko Madrid.
(Beta)
