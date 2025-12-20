Slušaj vest

Prendost Sosijedadu doneo je Takefusa Kubo golom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a izjednačenje Levanteu Dela pogotkom iz penala u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Levante zauzima poslednje, 20. mesto na tabeli sa 10 bodova, dok se Real Sosijedad nalazi na 15. poziciji sa 17 bodova.

Levante će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Sevilje, dok će Real Sosijedad u San Sebastijanu dočekati Atletiko Madrid.

