Partizan igra loše na Lagatoru, čudna odluka Stojakovića.
ŠTA RADI NENAD STOJAKOVIĆ? Partizan juri pobedu i gol, a trener izveo špica i igrao bez napadača!
Fudbaleri IMT-a dočekali su Partizan u 20. kolu Superlige Srbije, ujedno i u poslednjem meču crno-belih u jesenjem delu sezone.
Partizan je odigrao užasno u prvih 45 minuta. Bez rovitog Jovana Miloševića, crno-beli su delovali jako loše.
I onda, u nastavku utakmice, trener Partizana Nenad Stojaković vadi Andreja Kostića i praktično igra bez špica sve do gola IMT-a, kada je na teren poslao Dušana Jovanovića.
