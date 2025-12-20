Slušaj vest

Fudbaleri IMT-a dočekali su Partizan u 20. kolu Superlige Srbije, ujedno i u poslednjem meču crno-belih u jesenjem delu sezone.

Partizan je odigrao užasno u prvih 45 minuta. Bez rovitog Jovana Miloševića, crno-beli su delovali jako loše.

Nenad Stojaković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

I onda, u nastavku utakmice, trener Partizana Nenad Stojaković vadi Andreja Kostića i praktično igra bez špica sve do gola IMT-a, kada je na teren poslao Dušana Jovanovića.

