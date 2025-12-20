Slušaj vest

Četrdesettrogodišnji trener, koji je preuzeo ekipu u ulozi vršioca dužnosti prvog trenera 9. novembra nakon smene Paula Simonisa, potpisao je višegodišnji ugovor.

Bauer i njegov stručni štab stabilizovali su ekipu u prethodnim nedeljama, osvojivši sedam bodova u poslednje četiri utakmice.

"Danijel je preuzeo ekipu u teškom periodu i ne samo da je doneo stabilnost, već je iz nedelje u nedelju razvijao tim", rekao je generalni direktor kluba za sport Peter Kristiansen.

Sportski direktor Pirmin Švegler dodao je da rezultati i igre na terenu govore sami za sebe.

"Uvereni smo da je Danijel pravi čovek koji može da donese najbolje moguće rezultate ove sezone i u budućnosti. Radujemo se nastavku zajedničkog puta", rekao je on.

Sam Bauer zahvalio je klubu na ukazanom poverenju.

"Ekipa je u poslednjim nedeljama radila izuzetno dobro i pokazala veliki potencijal. Fokus je sada na nastavku tog puta uz jasnoću, strast i jedinstvo. Radujem se daljem radu na razvoju ekipe zajedno sa stručnim štabom i igračima, i daćemo sve od sebe za Volfsburg", istakao je Bauer.

Trener rođen u Andernahu u klubu je od 2016. godine, kada je stigao u omladinsku akademiju Volfsburga iz Hanovera. Tokom devet godina obavljao je različite funkcije – bio je pomoćni trener U19 i nekadašnjeg U23 tima, glavni trener U17 selekcije, kao i U19 ekipe. Prvi tim je preuzeo i krajem prošle sezone u privremenoj ulozi, osvojivši četiri boda u poslednja dva kola.

