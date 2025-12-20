Slušaj vest

Trener fudbalera PartizanaNenad Stojaković oglasio se nakon meča protiv IMT-a.

Partizan je rezultatom 1:0 poražen na Lagatoru za kraj 2025. godine:

IMT - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Hvala navijačima na podršci. To je lepo, ali nismo im vratili. IMT je bio gladniji danas. Kontinuitet je kvalitet, moramo da igramo isto svaku utakmicu. Moramo da radimo i treniramo, večeras nam je nedostajala želja - rekao je Stojaković za TV Arena sport.

Ne propustiteFudbalPOTPISAN VIŠEGODIŠNJI UGOVOR: Bauer ostaje na klupi Volfsburga
profimedia-1039202111.jpg
FudbalŠTA RADI NENAD STOJAKOVIĆ? Partizan juri pobedu i gol, a trener izveo špica i igrao bez napadača!
Nenad Stojaković
FudbalKRAJ CRNOG NIZA ZA LEVANTE: Domaćin pogotkom u nadoknadi izborio remi protiv Real Sosijedada
Levante
Ostali sportoviSVETSKI KUP U SKI SKOKOVIMA: Peta uzastopna pobeda Domena Prevca
profimedia-0981379950.jpg

BONUS VIDEO:

Bibras Natho na utakmici Partizan - Virtus Izvor: Kurir