Oglasio se Nenad Stojaković posle poraza od IMT-a.
ZAŠTO SE DOGODIO PORAZ? Pa kriva je želja igrača - priča Stojaković!
Trener fudbalera PartizanaNenad Stojaković oglasio se nakon meča protiv IMT-a.
Partizan je rezultatom 1:0 poražen na Lagatoru za kraj 2025. godine:
- Hvala navijačima na podršci. To je lepo, ali nismo im vratili. IMT je bio gladniji danas. Kontinuitet je kvalitet, moramo da igramo isto svaku utakmicu. Moramo da radimo i treniramo, večeras nam je nedostajala želja - rekao je Stojaković za TV Arena sport.
