Tabela Superlige Srbije jesenji deo sezone 2025/2026.
KARAMBOL NA TABELI SUPERLIGE SRBIJE NAKON KRAHA PARTIZANA! Ko uzima titulu na proleće? Evo kako stoje stvari za kraj 2025. godine!
Partizan i Crvena zvezda okončali su jesenji deo Superlige Srbije za sezonu 2025/2026.
Crvena zvezda je u 20. kolu pobedila Mladost iz Lučana sa 4:0, dok je Partizan doživeo poraz u gostima protiv IMT-a (1:0).
IMT - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Poraz koji će mnogo boleti Partizan, jer su ispustili šansu da u prolećni deo uđu sa velikih četiri boda prednosti u odnosu na Zvezdu. Vojvodina je na trećem mestu sa 40 bodova.
Čeka nas paklena borba za titulu šampiona, a crno-beli su za sada odneli laskavo priznanje - jesenjeg šampiona.
Crvena zvezda - Mladost Lučani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Evo i tabele: Partizan 46, Crvena zvezda 45, Vojvodina 40.
