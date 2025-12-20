Slušaj vest

Partizan i Crvena zvezda okončali su jesenji deo Superlige Srbije za sezonu 2025/2026.

Crvena zvezda je u 20. kolu pobedila Mladost iz Lučana sa 4:0, dok je Partizan doživeo poraz u gostima protiv IMT-a (1:0).

IMT - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Poraz koji će mnogo boleti Partizan, jer su ispustili šansu da u prolećni deo uđu sa velikih četiri boda prednosti u odnosu na Zvezdu. Vojvodina je na trećem mestu sa 40 bodova.

Čeka nas paklena borba za titulu šampiona, a crno-beli su za sada odneli laskavo priznanje - jesenjeg šampiona.

Crvena zvezda - Mladost Lučani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Evo i tabele: Partizan 46, Crvena zvezda 45, Vojvodina 40.



Standings provided by Sofascore

Ne propustiteFudbalZAŠTO SE DOGODIO PORAZ? Pa kriva je želja igrača - priča Stojaković!
Nenad Stojaković
FudbalŠTA RADI NENAD STOJAKOVIĆ? Partizan juri pobedu i gol, a trener izveo špica i igrao bez napadača!
Nenad Stojaković
FudbalTRAGIKOMIČNI STOJAKOVIĆ I JOŠ SMEŠNIJI PARTIZAN! Crno-beli na Lagatoru prosuli prednost na kraju jesenjeg dela sezone! IMT uzeo sva tri boda! (VIDEO)
IMT Partizan
FudbalMILOJEVIĆ JE BIVŠI - STANKOVIĆ SEDA NA KLUPU ZVEZDE! Poznato kada je promocija, kao i detalji ugovora
Dejan Stanković

BONUS VIDEO:

Džared Batler za pobedu Crvene zvezde protiv Virtusa Izvor: Arena Sport