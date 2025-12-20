Slušaj vest

"Pokazali smo sad kako treba da se igra da bi se pobedilo. U Srbiji najveća stvar je inat, danas smo od njih tražili da igraju odgovorno, borbeno i disciplinovano. Rekao sam da im je ova utakmica nagrada, ako uspeju da uzmu nagradu, pobedili smo. I hvala Bogu da smo pobedili", naveo je Vasiljević za TV Arena Sport.

IMT je kao domaćin u Loznici pobedio Partizan 1:0, u utakmici 20. kola Super lige Srbije.

IMT je pobedom prekinuo niz od pet uzastopnih utakmica bez trijumfa u Super ligi Srbije i na pauzu ide kao 11. na tabeli sa 22 boda.

IMT - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

