Kremoneze je od četvrtog minuta nadoknade drugog poluvremena igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Federiko Čečerini.

Lacio je osmi na tabeli sa 23 boda, dok Kremoneze zauzima 11. mesto sa 21 bodom.

Lacio će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Udineu protiv Udinezea, dok će Kremoneze u Kremoni dočekati Napoli.

(Beta)

