Prednost Osasuni doneo je Ante Budimir golom u 72. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom iz penala u 82. minutu.

Konačan rezultat postavio je Raul Garsija pogotkom u trećom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Oba kluba imaju po 18 bodova, Osasuna zauzima 12. mesto na tabeli, dok se Alaves nalazi na 15. poziciji.

Osasuna će u narednom kolu dočekati Atletik Bilbao, dok će Alaves u Vitoriji biti domaćin protiv Ovijeda.

(Beta)

