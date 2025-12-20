Fudbaleri Osasune pobedili su na svom terenu u Pamploni Alaves 3:0, u utakmici 17. kola španske Primere.
Fudbal
ANTE BUDIMIR SA DVA GOLA SRUŠIO ALAVES: Osasuna slavila u Pamploni
Slušaj vest
Prednost Osasuni doneo je Ante Budimir golom u 72. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom iz penala u 82. minutu.
Konačan rezultat postavio je Raul Garsija pogotkom u trećom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Oba kluba imaju po 18 bodova, Osasuna zauzima 12. mesto na tabeli, dok se Alaves nalazi na 15. poziciji.
Osasuna će u narednom kolu dočekati Atletik Bilbao, dok će Alaves u Vitoriji biti domaćin protiv Ovijeda.
(Beta)
Reaguj
Komentariši