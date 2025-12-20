Afrički kup nacija od 2028. godine igraće se na svake četiri godine, saopštio je predsednik Afričke fudbalske konfederacije (CAF) Patris Motsepe, a preneo Bi Bi Si (BBC).
PROMENE: Afrički kup nacija će se od 2028. održavati na svake četiri godine
Najvažnije kontinentalno takmičenje afričkih reprezentacija održavalo se na svake dve godine još od 1968, uz izuzetak razmaka od jedne godine između turnira 2012. i 2013. godine.
Novi format predviđa da se Afrički kupa nacija održi u Istočnoj Africi 2027. godine, nakon čega će od 2028. preći na četvorogodišnji ciklus.
Motsepe je, istovremeno, najavio i osnivanje Afričke lige nacija, novog reprezentativnog takmičenja koje će se igrati svake godine, počev od 2029.
Afrički kup nacija 2025, koji se igra u Maroku, počinje sutra duelom Maroka i Komorija.
(Beta)
