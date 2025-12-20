Slušaj vest

Najvažnije kontinentalno takmičenje afričkih reprezentacija održavalo se na svake dve godine još od 1968, uz izuzetak razmaka od jedne godine između turnira 2012. i 2013. godine.

Novi format predviđa da se Afrički kupa nacija održi u Istočnoj Africi 2027. godine, nakon čega će od 2028. preći na četvorogodišnji ciklus.

Motsepe je, istovremeno, najavio i osnivanje Afričke lige nacija, novog reprezentativnog takmičenja koje će se igrati svake godine, počev od 2029.

Afrički kup nacija 2025, koji se igra u Maroku, počinje sutra duelom Maroka i Komorija.

(Beta)