Fudbaleri Bajer Leverkuzena pobedili su na gostujućem terenu Lajpcig 3:1, u utakmici 15. kola Bundeslige.
Fudbal
LEVERKUZEN OKRENUO LAJPCIG: Bajer je sada na trećem mestu Bundeslige
Slušaj vest
Prednost Lajpcigu doneo je Ksaver Šlager golom u 35. minutu, a izjednačenje Bajeru Martin Terije pogotkom u 40. minutu.
Vođstvo Bajeru doneo je Patrik Šik golom u 44. minutu, a konačan rezultat je postavio Montrel Kalbrit pogotkom u sedmom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Srpski defanzivac u ekipi Lajpciga Kosta Nedeljković počeo je utakmicu kao starter, da bi iz igre izašao u 70. minutu, kad je na teren ušao i njegov sunarodnik i klupski saigrač Andrija Maksimović.
Oba kluba imaju po 29 bodova, Bajer Leverkuzen je treći na tabeli, dok je Lajcpig četvrti.
Bajer Leverkuzen će u narednom kolu dočekati Štutgart, dok će Lajpcig igrati na gostujućem terenu u Hamburgu protiv Sankt Paulija.
(Beta)
Reaguj
Komentariši