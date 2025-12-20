Slušaj vest

Prednost Lajpcigu doneo je Ksaver Šlager golom u 35. minutu, a izjednačenje Bajeru Martin Terije pogotkom u 40. minutu.

Vođstvo Bajeru doneo je Patrik Šik golom u 44. minutu, a konačan rezultat je postavio Montrel Kalbrit pogotkom u sedmom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Srpski defanzivac u ekipi Lajpciga Kosta Nedeljković počeo je utakmicu kao starter, da bi iz igre izašao u 70. minutu, kad je na teren ušao i njegov sunarodnik i klupski saigrač Andrija Maksimović.

Oba kluba imaju po 29 bodova, Bajer Leverkuzen je treći na tabeli, dok je Lajcpig četvrti.

Bajer Leverkuzen će u narednom kolu dočekati Štutgart, dok će Lajpcig igrati na gostujućem terenu u Hamburgu protiv Sankt Paulija.

(Beta)