Oglasio se trener Partizana Nenad Stojaković.
ŽESTOKE REČI NENADA STOJAKOVIĆA: "Najlakše je da se poubijamo između sebe"!
Fudbaleri Partizana okončali su jesenji deo u Superligi Srbije porazom od IMT-a u gostima rezultatom 1:0.
Trener Partizana Nenad Stojaković oglasio se nakon osvojene jesenje titule crno-belih i dao zanimljiv rezime prvog dela sezone:
IMT - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
- Najlakše je sad da se poubijamo između sebe i da tražimo krivca. Krivac je u nama svima i na neki način idemo na odmor, malo je gorko što je ovako. Očigledno nam je potreban odmor, ovi ljudi su počeli da rade 10. juna. Mladi su ljudi i očigledno su pomislili da su nešto ostvarili prošle nedelje, a crta se povlači u maju. Moja poruka njima je da dobro odmore da se vrate sprmeni. Prosto, moramo da radimo - pozvao je Nenad Stojaković izabranike da se spuste na zemlju posle osvajanja jesenje titule.
