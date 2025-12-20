Roma poražena u Torinu - 2:1.
DERBI SERIJE A! Juventus ukrotio Vučicu! (VIDEO)
"Stara dama" je tako uspela da veže dve pobede i sa druge strane stigne do osmog trijumfa u sezoni, što je dovelo do toga da posle ovog kola imaju samo bod manje od Rome, koja se nalazi na četvrtom mestu tabele.
Roma sa druge strane i posle 16. kola nema nijedan remi, dok je upisala šest poraz od starta sezone.
Strelci za Juve bili su Konseisao i Openda, dok je za Romu pogodio Baldanci.
