Fudbaleri Arsenala savladali su u gostima u 17. kolu Premijer lige ekipu Evertona rezultatom 1:0.

Time su ujedno ponovo obišli Mančester siti, koji je danas nakratko izbio na prvo mesto nakon ubedljive pobede protiv Vest Hema na domaćem terenu.

Prvi i, kako se ispostavilo, jedini gol na meču pao je već u 27. minutu, i to sa bele tačke. Strelac je bio Viktor Đekereš.

