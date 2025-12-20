Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida pobedili su Sevilju sa 2:0 u 18. kolu La Lige.

Kilijan Mbape uspeo je da izjednači rekrod Kristijana Ronalda u dresu "Kraljevskog kluba" u kalendarskoj godini.

Francuz je to uspeo u samoj završnici poslednje utakmcie u godini - iz penala.

Huanlu je prethodno sapleo Rodriga, Brazilac je završio na zemlji i za sudiju nije bilo dileme. Mbape se latio lopte, naravno, prilika je bila savršena da se poravna sa Portugalcem, i nije bilo šanse da je propusti.

Postigao je pogodak, potvrdio tri boda, a gol je, kao posvetu svom idolu, proslavio kao Ronaldo.

Mbapeu je to bio 59. gol u 2025. godini!

Ekipa Ćabija Alonsa je inače došla do prednosti u 38. minutu preko Belingema, tada naplatila inicijativu, a nakon što je nastavku Markao morao napolje, Realu su vrata trijumfa bila širom otvorena.

