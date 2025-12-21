Slušaj vest

Futsal A reprezentacija Srbije poražena je rezultatom 1:5 (0:4) od Španije, zvanično drugoplasirane selekcije na svetu.

Izabranici selektora Marka Gavrilovića odigrali su utakmicu u veoma lepom ambijentu dobro ispunjene hale „Čair” u Nišu i pružili dobar otpor rivalu tokom drugog dela igre. Naredna utakmica sa istim protivnikom na programu je u ponedeljak, 22. decembra, kada će futsal A tim Srbije dočekati selekciju Španije u Sportskoj hali „Vranje” od 18 časova. I na drugoj utakmici ulaz će biti slobodan za sve posetioce.

1/11 Vidi galeriju Futsal Srbija - Španija 1:5 Foto: Fss

HALA: „Čair”, Niš.

STRELCI: 0:1 Kortes u 3′, 0:2 Antonio u 10′, 0:3 Zurdo u 12′, 0:4 Zurdo u 12′, 0:5 Mingez u 27′, 1:5 D. Tomić u 33′.

SRBIJA: Vulić, L. Milosavljević, Rosić, D. Tomić, Rakić (k), Aleksić, Redžović, N. Milosavljević, Živanović, Petrov, A. Tomić, Savković, Marinković, Nikolić.

ŠPANIJA: Čemi, Rikardo, Meljado, Kortes, Adolfo, Cecilio, Mingez, Rivera, Antonio, P. Ramirez, Riviljos, Gordiljo, Zurdo, Didak.

U niškoj hali „Čair” bile su prisutne i selektorka ženskog A tima Lidija Stojkanović i doktorka ženske A selekcije Biljana Marinković, koje su pozdravile kolege iz futsal A selekcije i pružile im podršku pred susret sa Španijom.

Foto: Fss

Kurir sport / FSS

BONUS VIDEO: