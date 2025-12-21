Slušaj vest

Nakon 17. kola Premijer lige, na čelu tabele je "ista meta, isto odstojanje".

Mančester siti je kod kuće pobedio Vest Hem sa 3:0, Arsenal je u gostima savladao Everton sa 1:0, pa "tobdžije" i dalje imaju dva boda više.

Menadžer Sitija Pep Gvardiola je posle svoje utakmice govorio o šampionskoj trci i poručio sledeće.

"Bićemo tu, ali samo ako me budu pratili. Svakako moramo da napredujemo. Duh je tu, što nismo imali prošle sezone, agresija, glad za pobedom - sve su to neophodni atributi. Sledeći korak je povratak Rodrija, koji nam isto treba", kazao je trofejni španski stručnjak.

Posebne pohvale imao je za Bernarda Silvu, za kog smatra da je neizostavan šraf "građana" i pored lošeg učinka na utakmici sa Vest Hemom:

"On je moja slabost, fenomenalan je. Ali, mora da igra bolje nego danas. Nisam srećan sa njim, ali je on moj favorit! Zna tačno šta mora bolje da učini, ali ima sjajan takmičarski duh, ume da se istakne u važnim momentima. On je jedan od igrača koji mogu da igraju na Kamp Nou, Bernabeu, u Milanu, Liverpulu, gde god", rekao je Gvardiola.

Za kraj se dotakao Joška Gvardiola, za kog kruže glasine da mu se u budućnosti "smeši" transfer u Barselonu. Ipak, on se nije bavio nikakvim glasinama, već na šaljiv način skrenuo sa teme:

"Pričali smo o Hrvatskoj, o praznicima. Vraćam se kući pa idem u Hrvatsku na plažu, pa sam ga zato pitao da mi preporuči na koja mesta da odem. Jel vam se sviđa moj odgovor?", završio je Pep.

Kurir sport / Sportske.net

