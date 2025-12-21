Slušaj vest

Trener Milana Masimilijano Alegri mogao bi da dobije žestoku suspenziju zbog uvreda na račun sportskog koordinatora Napolija Gabrijelea Orijalija tokom utakmica dva kluba u četvrtak uveče u polufinalu Superkupa Italije.

Kako prenosi "Gazeta sport", trener drugoplasiranog tima Serije A mogao bi da dobije kaznu od nekoliko utakmica u domaćem prvenstvu zbog neprimerenih reči koje je izvrekao na račun bivšeg italijanskog fudbalera.

U slučaju da prođe sa blažnim posledicama, trofejni italijanski stručnjak će verovatno biti "udaren po džepu", a na Disciplinskoj komisiji je da odluči za koji potez će se odlučiti.

Iz Napolija su već poručili da se nadaju da će Alegrijevo ponašanje imati odgovarajuće posledice, naglašavajući da su čak 33 kamere u Rijadu zabeležile šta je on izgovorio.

"Nadamo se da ovaj potpuno van kontrole napad neće proći nezapaženo, posebno zato što je, sa 33 kamere uključene u produkciju događaja, bilo nemoguće ne videti šta se dogodilo", stoji u objavi kluba koji će se protiv Bolonje boriiti za naslov osvajača Superkupa Italije.

Podsetimo, Milan će tek u nedelju 28. decembra odigrati naredni meč u Seriji A, a protivnik u matine terminu od 12:30 biće im ekipa Verone.

