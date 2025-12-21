Klub se zvanično oprostio od Milojevića...
Vladan Milojević više nije trener Crvene zvezde! Pogledajte njegovu foto-galeriju na klupi crveno-belih!
Gotovo je, Vladan Milojević više nije trener Crvene zvezde. Klub iz Ljutice Bogdana je ove nedelje potvrdio tu vest emotivnim saopštenjem, i na taj način se oprostio od čuvenog stratega.
Pogledajte Vladana Milojevića na klupi Crvene zvezde:
Vladan Milojević trener Crvene zvezde Foto: Screenshot, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Vladan Milojević Foto: Www.crvenazvezdafk.com
Vladan Milojević, pripreme Turska Foto: Www.crvenazvezdafk.com
