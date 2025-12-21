Atletiko Madrid nakon 11. ovosezonske pobede zauzima treće mesto na tabeli Primere sa 37 bodova
LA LIGA
JORGANDŽIJE JURE BARSU I REAL: Atletiko Madrid na gostovanju ubedljiv protiv Đirone u Primeri
Slušaj vest
Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su na gostovanju ekipu Đirone sa 3:0, u utakmici 17. kola španske Primere.Gosti su dva gola postigli u prvom poluvremenu, a u strelce su se upisali Koke u 13. i Konor Kalager u 38. minutu.
Konačan rezultat postavio je Antoan Grizman u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Atletiko Madrid nakon 11. ovosezonske pobede zauzima treće mesto na tabeli Primere sa 37 bodova, dok je Đirona u zoni ispadanja, na 18. mestu, sa 15 bodova.
U narednom kolu, Atletiko Madrid 4. januara gostuje Real Sosijedadu, a istog dana Đirona gostuje Majorki.
Reaguj
Komentariši