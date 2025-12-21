Slušaj vest

Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su na gostovanju ekipu Đirone sa 3:0, u utakmici 17. kola španske Primere.Gosti su dva gola postigli u prvom poluvremenu, a u strelce su se upisali Koke u 13. i Konor Kalager u 38. minutu.

Konačan rezultat postavio je Antoan Grizman u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Atletiko Madrid nakon 11. ovosezonske pobede zauzima treće mesto na tabeli Primere sa 37 bodova, dok je Đirona u zoni ispadanja, na 18. mestu, sa 15 bodova.

U narednom kolu, Atletiko Madrid 4. januara gostuje Real Sosijedadu, a istog dana Đirona gostuje Majorki.

Ne propustiteFudbalČOVEK ZVANI SKANDAL! Varao čuvenu pevačicu sa Plejboj zečicom, opsedao suprugu princa Harija, pa doživeo pravi pakao: "Vezali su me, mislio sam da će me ubiti"
Ešli Kol
FudbalVladan Milojević više nije trener Crvene zvezde! Pogledajte njegovu foto-galeriju na klupi crveno-belih!
STURM-ZVEZDA_108.JPG
FudbalSADA JE I ZVANIČNO! ZVEZDA SE OPROSTILA OD VLADANA MILOJEVIĆA! Crveno-beli objavili emotivno saopštenje!
Zvezda-Mladost-Dupla-Kruna56208.JPG
FudbalMASIMILIJANO ALEGRI PRED ŽESTOKOM KAZNOM! Čeka se odluka, mogao bi da zaradi suspenziju!
Masimilijano Alegri

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir