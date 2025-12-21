Slušaj vest

Dele Ali nagovestio je povratak fudbalu nakon burning perioda koji je imao iza sebe, a odmah je usledila podrška navijača.

Nakon životne ispovesti u kojoj je priznao da se godinama borio sa zavisnošću od lekova koje je prekomerno uzimao nakon užasa koji je proživeo u detinjstvu, mnogi su ga podržali u njegovoj borbi da se vrati pravom putu, a posebno porodica koja ga je neformalno usvojila.

Dete razvedenih roditelja

Dele Ali rođen je 1996. godine u Milton Kinsu, u porodici Engleskinje Deniz i nigerijskog biznismena Kehindea, poznatog kao Keni Ali. Njegovi roditelji su se ubrzo razišli, a otac se svega nedelju dana nakon Deleovog rođenja preselio u Sjedinjene Američke Države.

Deniz je već imala dve ćerke iz prethodnih veza, a sedam godina nakon Deleovog rođenja dobila je još jednog sina sa četvrtim partnerom. Međutim, ni ta veza nije potrajala, pa je Dele odrastao u porodičnom okruženju koje je i sam kasnije opisao kao „izuzetno komplikovano“.

U jednom periodu detinjstva preselio se kod oca u Nigeriju. Majka tvrdi da je tada imao pet godina, dok otac kaže da je Dele imao devet. Kako god bilo, već tada je pokazivao izuzetan talenat za fudbal. Sa 11 godina vratio se u Englesku, gde je svaki slobodan trenutak provodio igrajući fudbal na ulici.

Kao i mnogi vrhunski sportisti, Dele je izrazito sujeveran i dalje nosi iste štitnike koje je imao kao jedanaestogodišnjak, a kada obuva kopačke, uvek prvo obuje desnu.

"Bez fudbala, ništa od ovoga ne bi bilo moguće"

Predsednik MK Donsa, Pit Vinklmen, često ističe koliko je ponosan na Delea.

- Kada pogledate kakav je težak život imao i koliku je unutrašnju snagu uspeo da pronađe, iskreno verujem da bez fudbala ništa od toga ne bi bilo moguće. Sve zasluge pripadaju njemu. On je taj koji je iskoristio svaku priliku - rekao je Vinklmen.

I sam Dele deli to mišljenje.

- Još kao dete naučio sam da ništa u životu nije zagarantovano. Uspeo sam da fudbal pretvorim u posao, ali za sve u životu moraš da se boriš - istakao je.

Teško detinjstvo i novi početak

Dele je odrastao uz majku, koja se borila s problemima s alkoholom. Sa devet godina je dve godine proveo u Nigeriji, pohađajući međunarodnu školu, pre nego što se vratio u Milton Kins. Školovao se u Stantonbury Campusu i Radcliffe školi u Vulvertonu.

Ključni preokret u njegovom životu dogodio se sa 13 godina, kada se preselio u dom Alana i Sali Hikford, roditelja njegovog najboljeg prijatelja Harija Hikforda. Iako nikada nije pravno usvojen, Dele ih naziva svojim „usvojiteljskim roditeljima“.

U početku je kod Hikfordovih dolazio nekoliko puta nedeljno, a ubrzo je tamo i ostao da živi. Majku je viđao sve ređe najpre vikendom, a kasnije tek jednom mesečno ili još ređe.

Deniz, koja je radila kao čistačica, priznala je da joj je ta odluka bila izuzetno teška.

- Morala sam da ga pustim kako bi imao bolju budućnost. Srce mi se slamalo, ali pokazalo se da je to bila prava odluka - rekla je.

Dele se slaže s njom:

- Već kao vrlo mlad bio sam okružen lošim društvom. Fudbal mi je pomogao da sve to ostavim iza sebe. Imao sam sreće da upoznam ljude koji su mi pomogli u najtežim trenucima i da izrastem u osobu kakva sam danas.

Zlostavljao ga majčin prijatelj



Dele je kao tinejdžer stigao u Totenhem 2015. godine i brzo postao jedan od ključnih igrača tima Maurisija Poketina. Vrhunac karijere doživeo je ulaskom u finale Lige šampiona 2019. i polufinale Svetskog prvenstva s Engleskom 2018.

Ipak, usledio je nagli pad forme, problemi s povredama i mentalnim zdravljem. Godinama kasnije priznao je da je kao dete bio seksualno zlostavljan, da je vrlo rano počeo s porocima, kao i da se borio sa zavisnošću od lekova za spavanje, zbog čega je proveo šest nedelja na rehabilitaciji u SAD.

- Nisam mnogo govorio o tome, ali bilo je nekoliko događaja koji mogu da objasne stvari. Sa šest godina zlostavljan me je prijatelj moje majke, koji je često dolazio u kuću; majka je bila alkoholičarka. To se desilo kada mi je bilo šest. Poslat sam u Afriku da naučim disciplinu, pa sam se vratio. Sa sedam sam počeo da pušim, sa osam da se bavim drogom. Starija osoba mi je rekla da neće zaustaviti dete na biciklu, pa sam se vozio s fudbalskom loptom, a ispod nje držao drogu to je bilo sa osam godina. Sa dvanaest sam usvojen i od tada sam deo neverovatne porodice. Nisam mogao da zamislim bolje ljude koji su učinili ono što su učinili za mene. Ako je Bog stvorio ljude, to su oni - otkrio je fudbaler u ispovesti koju je dao 2023. godine.

Dele, kako voli da ga zovu, priznao je da je godinama bio zavistan od lekova za spavanje. Prvobitno su mu ih prepisali lekari, ali je kasnije nabavljao „izvan sistema“ kako bi zadovoljio svoju zavisnost. Prijatelji i bivši saigrači iz Totenhema, poput Erika Dira i Harija Kejna, pokušavali su da mu pomognu, ali Dele kaže: „Nije me bilo briga, nisam hteo pomoć od bilo koga. Bio sam potpuno otupelog uma prema svima. Sada sam ponosan što sam izašao iz toga.“

Zavisnost od lekova

Objasnio je dalje: „Postao sam zavistan od lekova za spavanje i to je verovatno problem koji nije samo moj. Mislim da je to česće nego što ljudi misle u fudbalu. Sa našim rasporedom, imaš utakmicu, moraš rano da ustaneš na trening, sve je adrenalinsko, pa ponekad uzmeš lek za spavanje da bi bio spreman za sledeći dan i to je u redu. Ali kada je tvoj dopaminski sistem poremećen, a ti si slomljen kao ja, to može imati suprotan efekat, jer lek deluje na probleme s kojima želiš da se nosiš i tu je problem: deluje dok ne prestane. Definitivno sam ih zloupotrebljavao.“

„Nikada zapravo nisam rešavao pravi problem, trauma i osećanja koja sam nosio; pokušavao sam sve sam. Moja usvojena porodica, moj brat, često su me odvlačili sa strane, plakali i molili da im kažem šta osećam, ali nisam mogao. Izgubio sam sebe na nekoliko godina, odbijao sve, iako je porodica koja mi je spasila život plakala i molila me da im kažem šta nije u redu, a ja nisam hteo.“

Dele više ne komunicira sa biološkim roditeljima, jer su ga ostavili s osećajem „izdaje i bola“ kada su u medijima iznosili optužbe protiv njegove usvojiteljske porodice kada je imao 18 godina. Takođe je nagovestio da je odlazak Maurisija Poketina iz Totenhema 2019. doprineo padu karijere koja mu je ranije donela dve nagrade Profesionalne fudbalske asocijacije za mladog igrača godine, 2016. i 2017.

Porodica koju je izabrao

Iako je vremenom prekinuo kontakte s biološkim roditeljima majku i oca nije video još od potpisivanja ugovora s Totenhemom, Dele je ostao blizak sa polusestrama Barbarom i Beki, kojima je finansijski pomagao.

Njegova prava porodica, kako ističe, postali su Hikfordovi. Hari Hikford, kog naziva bratom, danas mu je i menadžer, a zajedno žive u kući vrednoj 2,25 miliona funti u Hertfordširu. Harijev otac Alan vodi kompaniju „Dele Alli Promotions Limited“, zaduženu za sponzorske ugovore i poslovne projekte fudbalera.

Iako nikada nije formalno usvojen, Dele ne krije da Hikfordove smatra svojim roditeljima ljudima koji su mu, kako kaže, spasili život.

Povratak fudbalu

Dele Ali je nagovestio mogući povratak fudbalu objavivši zagonetnu poruku na društvenim mrežama. Kreativni vezista traži nove prilike da dokaže svoju vrednost, nakon što je postao slobodan igrač. Dele, 29, sada je na tržištu pošto je raskinuo ugovor sa italijanskim klubom.

Fudbalska javnost intenzivno raspravlja o potencijalnim opcijama za njega, jer je njegov talenat odavno prepoznat. Naredne nedelje mogu biti ključne za karijeru Alija.

Povratak Delea Alija u profesionalni fudbal izaziva veliko interesovanje među navijačima i stručnjacima. Mnogi se nadaju da će pronaći novi klub u kojem će moći da ispolji svoj potencijal i vrati se na bivši nivo forme. To će biti važan korak ne samo za samog igrača, već i za klub koji odluči da pruži šansu talentovanom fudbaleru.

