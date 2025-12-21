OFK Beograd se nalazi na osmom mestu Super lige Srbije sa 25 bodova, a TSC sa bodom manje zauzima 11. mesto.
SUPERLIGA SRBIJE
ROMANTIČARI PORAŽENI U ZAJEČARU: TSC na gostovanju pobedio OFK Beograd u Super ligi
Fudbaleri TSC-a pobedili su danas u Zaječaru ekipu OFK Beograda sa 1:0, u utakmici 20. kola Super lige Srbije.Pobednički gol za ekipu iz Bačke Topole postigao je Andrej Todoroski u 34. minutu.
OFK Beograd se nalazi na osmom mestu Super lige Srbije sa 25 bodova, a TSC sa bodom manje zauzima 11. mesto.
Superliga se nastavlja krajem januara. OFK Beograd u narednom kolu gostuje Mladosti u Lučanima, dok TSC dočekuje Vojvodinu.
