Fudbaleri TSC-a pobedili su danas u Zaječaru ekipu OFK Beograda sa 1:0, u utakmici 20. kola Super lige Srbije.Pobednički gol za ekipu iz Bačke Topole postigao je Andrej Todoroski u 34. minutu.

OFK Beograd se nalazi na osmom mestu Super lige Srbije sa 25 bodova, a TSC sa bodom manje zauzima 11. mesto.

Superliga se nastavlja krajem januara. OFK Beograd u narednom kolu gostuje Mladosti u Lučanima, dok TSC dočekuje Vojvodinu.

