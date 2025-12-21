Slušaj vest

Fudbaler Barselone Andreas Kristensen suočava se sa dužim odsustvom sa terena, nakon što je na treningu pokidao prednje ukrštene ligamente levog kolena, saopštio je danas katalonski tim.Barselona je u izjavi na društvenoj mreži Iks napisala da je do povrede došlo u subotu na treningu, kada je danski štoper izvrnuo koleno.

Real - Barselona, El klasiko 2025/26

Barselona, aktuelni prvak Španije, vodi na tabeli Primere i danas gostuje ekipi Viljareala.

Kristensen (29) je od dolaska u Barselonu 2022. godine odigrao 97 utakmica. Za reprezentaciju Danske upisao je 79 nastupa.

Povreda će ga najverovatnije udaljiti od polufinala baraža za Svetsko prvenstvo, u kojem Danska 26. marta dočekuje Severnu Makedoniju.

Finale baraža igra se pet dana kasnije protiv pobednika meča između Češke i Irske. Pobednik ovog dela baraža igraće u Grupi A na Svetskom prvenstvu sa selekcijama Meksika, Južne Afrike i Južne Koreje.

