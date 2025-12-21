VELIKI HENDIKEP ZA BARSELONU: Kristensena čeka duga pauza nakon što je pokidao prednje ukrštene ligamente
Fudbaler Barselone Andreas Kristensen suočava se sa dužim odsustvom sa terena, nakon što je na treningu pokidao prednje ukrštene ligamente levog kolena, saopštio je danas katalonski tim.Barselona je u izjavi na društvenoj mreži Iks napisala da je do povrede došlo u subotu na treningu, kada je danski štoper izvrnuo koleno.
Barselona, aktuelni prvak Španije, vodi na tabeli Primere i danas gostuje ekipi Viljareala.
Kristensen (29) je od dolaska u Barselonu 2022. godine odigrao 97 utakmica. Za reprezentaciju Danske upisao je 79 nastupa.
Povreda će ga najverovatnije udaljiti od polufinala baraža za Svetsko prvenstvo, u kojem Danska 26. marta dočekuje Severnu Makedoniju.
Finale baraža igra se pet dana kasnije protiv pobednika meča između Češke i Irske. Pobednik ovog dela baraža igraće u Grupi A na Svetskom prvenstvu sa selekcijama Meksika, Južne Afrike i Južne Koreje.