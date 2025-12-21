Fudbaler Barselone Andreas Kristensen suočava se sa dužim odsustvom sa terena, nakon što je na treningu pokidao prednje ukrštene ligamente levog kolena, saopštio je danas katalonski tim.Barselona je u izjavi na društvenoj mreži Iks napisala da je do povrede došlo u subotu na treningu, kada je danski štoper izvrnuo koleno.