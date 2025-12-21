Slušaj vest

Fudbaleri Čukaričkog pobedili su danas u Subotici ekipu Spartaka sa 3:1, u utakmici 20. kola Super lige Srbije. Goste je u vođstvo doveo Abubakar Sise u 18. minutu, da bi izjednačenje Spartaku doneo Linkoln u 35. minutu.

1/6 Vidi galeriju Čukarički - Radnik Surdulica Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ekipa sa Banovog brda je do kraja prvog poluvremena rešila pitanje pobednika, a golove su postigli Filip Matijašević u 41. i Slobodan Tedić u 43. minutu.

Spartak je od 78. minuta igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Stefan Tomović.

Čukarički je prvi deo sezone u Super ligi Srbije završio na šestoj poziciji sa 30 bodova, dok je Spartak na pretposlednjem, 15. mestu, sa 15 bodova.

Krajem januara nastavlja se Superliga. Čukarički dočekuje Crvenu zvezdu, a Spartak gostuje Novom Pazaru.