Slušaj vest

Krilni fudbaler Crvene zvezdeNemanja Radonjić oglasio se povodom odlaska Vladana Milojevića iz Ljutice Bogdana.

Kratkom porukom na svom Instagram storiju krilni napadač crveno-belih pokazao je zahvalnost treneru sa kojim je sarađivao u oba mandata.

Vladan Milojević, konferencija pred drugu utakmicu protiv Leha Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Šefe, hvala na svemu i srećno - napisao je Nemanja Radonjić uz zajedničku fotografiju sa trenerom Vladanom Milojević.

Podsetimo, Radonjić je u dva navrata bio sklonjen od strane Milojevića, a kako je sada već bivši trener Zvezde govorio - zbog nediscipline.

Ipak, Radonjić mu to nije zamerio i na kraju se ljudski i prijateljski oprostio od Milojevića.

Nemanja Radonjić poruka Vladan Milojević
Nemanja Radonjić poruka Vladanu Milojeviću Foto: Printscreen/Instagram/n.radonjic7

Ne propustiteKošarkaBILI BERON U PARTIZANU: Amerikanac i bivši igrač Crvene zvezde šokirao Delije!
Bili Beron
TenisNOVAK ĐOKOVIĆ I ARINA SABALENKA U ISTOM HOTELU - BRUSI SE FORMA: Čeka nas vreo Australijan open! (VIDEO)
profimedia-1014916182.jpg
KošarkaKAKO STOJE STVARI SA TAJRIKOM DŽONSOM? Stigle informacije iz Partizana!
Tajrik Džons KK Partizan
FudbalZLOSTAVLJAO GA JE MAJČIN PRIJATELJ, PA ZAVRŠIO NA LEKOVIMA: Talentovani fudbaler došao je do "vrata pakla", a sada se vraća na teren!
profimedia0635558461.jpg

BONUS VIDEO:

Vladan Milojević odgovara na pitanje Kurira Izvor: Kurir