Oglasio se Nemanja Radonjić posle odlaska Vladana Milojevića.
iskreno
NEMANJA RADONJIĆ STAVIO TAČKU! Poslao je poruku Vladanu Milojeviću na odlasku iz Crvene zvezde!
Slušaj vest
Krilni fudbaler Crvene zvezdeNemanja Radonjić oglasio se povodom odlaska Vladana Milojevića iz Ljutice Bogdana.
Kratkom porukom na svom Instagram storiju krilni napadač crveno-belih pokazao je zahvalnost treneru sa kojim je sarađivao u oba mandata.
Vladan Milojević, konferencija pred drugu utakmicu protiv Leha Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
- Šefe, hvala na svemu i srećno - napisao je Nemanja Radonjić uz zajedničku fotografiju sa trenerom Vladanom Milojević.
Podsetimo, Radonjić je u dva navrata bio sklonjen od strane Milojevića, a kako je sada već bivši trener Zvezde govorio - zbog nediscipline.
Ipak, Radonjić mu to nije zamerio i na kraju se ljudski i prijateljski oprostio od Milojevića.
Nemanja Radonjić poruka Vladanu Milojeviću Foto: Printscreen/Instagram/n.radonjic7
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši