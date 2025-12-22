Na izbornom kongresu u Kairu on je pobedio trojicu protivkandidata, osvojivši 129 glasova, odnosno 73,3 odsto.
RUKOMET
EGIPĆANIN PONOVO IZABRAN: Mustafa i naredne četiri godine predsednik IHF-a
Egipćanin Hasan Mustafa ponovo je danas izabran za predsednika Međunarodne rukometne federacije (IHF).Mustafa (81), na čelu IHF-a je od 2000. godine, a novi mandat mu ističe 2029. godine.
Na izbornom kongresu u Kairu on je pobedio trojicu protivkandidata, osvojivši 129 glasova, odnosno 73,3 odsto.
Drugo mesto zauzeo je predsednik Olimpijskog komiteta Slovenije Franjo Bobinac sa 24 glasa, Nemac Gerd Bucek dobio je 20 glasova, dok je Holanđanin Tjark de Lange dobio tri glasa.
Za prvog potpredsednika IHF-a izabran je Francuz Filip Bana, dok je za predsednika Komisije za razvoj rukometa izabran predsednik Rukometnog saveza Hrvatske (HRS) Tomislav Grahovac.
