Fudbalski klub Crvena zvezda zakazao je promociju novog trenera, za ponedeljak od 15 časova.

Vladan Milojević je na kraju jesenje polusezone napustio klupu šampiona Srbije i njega će naslediti Dejan Stanković.

Doduše, u zvaničnom pozivu novinarima, nije navedeno da će baš Stanković biti novi trener, ali to se gotovo i ne dovodi u pitanje.

Stankoviću će to biti drugi mandat na "Marakani", nakon onog u periodu od decembra 2019. do avgusta 2022. godine.

Osvojio je tri Superlige, dva Kupa, te obeubedio dva "proleća" u Ligi Evrope.

Ipak, mrlju na taj mandat bacaju porazi u kvalifikacijama za Ligu šampiona od Omonije, Šerifa i Makabija iz Haife.

Nakon Zvezde, radio je u Sampdoriji, Ferencvarošu i moskovskom Spartaku