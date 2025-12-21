Slušaj vest

Kao i u prethodnim klubovima u kojima je radio, a i prvom mandatu u Crvenoj zvezdi, prvi pomoćnik Dejanu Stankoviću biće Nenad Sakić.

Stanković dovodi u Crvenu zvezdu i Italijane sa kojima već dugo sarađuje, a oni već imaju iskustvo profesionalnog angažmana u srpskom fudbalu.

Dejan Stanković u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport

Trener golmana je Pjeruiđi Brivio, kondicioni Federiko Panonćini, a analitičar Vićenco Saso.

Očekuje se ostanak oko kondicionog rada i ekipe ljudi koji su već dugo u klubu, a sarađivali su već sa Stankovićem. Reč je o Marku Vasiljeviću, Nikoli Todoriću i Nikoli Perišiću.

Promocija Stankovića na Marakani zakazana je za ponedeljak od 15.00. Crvena zvezda počinje pripreme 3. januara i provešće dve nedelje u Turskoj, a prvi zvanični meč u godini je 22. januara u Malmeu.

