Slušaj vest

Fudbaleri Barselone pobedili su danas u gostima ekipu Viljareala sa 2:0, u utakmici 17. kola španske Primere.Strelci za pobednički tim bili su Rafinja u 12. minutu sa penala i Lamin Jamal u 63. minutu.

1/25 Vidi galeriju Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Viljareal je od 39. minuta igrao sa igračem manje pošto je crveni karton dobio Renato Vejga.

Ekipa Barselone je upisala 15. pobedu od početka šampionata i prva je na tabeli sa 46 bodova, odnosno ima četiri više od drugoplasiranog Real Madrida. Viljareal je, na drugoj strani, četvrti tim lige sa 35 bodova na svom kontu.

Barselona će u narednom kolu, 3. januara, gostovati Espanjolu, dok će Viljareal u goste Elčeu.