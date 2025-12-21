Mančester junajted je sedmi tim na tabeli sa 26 osvojenih bodova
PREMIJER LIGA
CRVENI ĐAVOLI PALI U BIRMINGEMU: Rodžers doneo pobedu Aston Vili protiv Junajteda
Fudbaleri Aston Vile pobedili su danas na svom terenu Mančester junajted sa 2:1, u utakmici 17. kola Premijer lige.Aston Vila je povela pogotkom Morgana Rodžersa u 45. minutu, ali je Junajted izjednačio tri minuta kasnije, pošto je strelac u nadoknadi vremena bio Mateus Kunja.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Pobedu domaćem timu doneo je Rodžers svojim drugim golom, u 58. minutu.
Ekipa Aston Vile je upisala sedmu uzastopnu pobedu u Premijer ligi, 11. ukupno i treća je na tabeli sa 36 bodova, odnosno ima bod manje od Mančester sitija, a tri od prvoplasiranog Arsenala.
Na drugoj strani, Mančester junajted je sedmi tim na tabeli sa 26 osvojenih bodova.
Fudbalere Aston Vile u narednom kolu Premijer lige očekuje gostovanje Čelsiju, dok će Junajted dočekati Njukasl.
