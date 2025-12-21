Slušaj vest

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su danas u gostima ekipu Hajdenhajma sa ubedljivih 4:0, u utakmici 15. kola nemačke Bundeslige.

Bajern je posle prvog poluvremena imao prednost od dva gola, pošto su mrežu domaćeg tima zatresli Josip Stanišić u 15. i Majkl Olise u 32. minutu.

Na 3:0 je povisio Luis Dijas u 86. minutu, a konačan rezultat postavio je Hari Kejn u 92. minutu.

Bajernu je ovo bila 13. pobeda u domaćem šampionatu i prvi je na tabeli sa 41 bodom, dok je Hajdenhajm pretposlednji sa samo 11 bodova.

Bila je ovo poslednja utakmica u Bundesligi u ovoj godini.

Fudbaleri minhenskog tima će u narednom kolu, 11. januara, dočekati Volfsburg, dok će Hajndehajm dan ranije ugostiti Keln.