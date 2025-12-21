Radnik Surdulica - Novi Pazar 1:0.
pobeda
SUPERLIGA SRBIJE: Ovusu za pobedu Radnika protiv Novog Pazara!
Fudbaleri Radnika pobedili su danas u Surdulici ekipu Novog Pazara sa 1:0, u utakmici 20. kola Superlige Srbije.
Pobednički gol za domaći tim postigao je Daglas Ovusu u 91. minutu.
Čukarički - Radnik Surdulica Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Novi Pazar je prvi deo domaćeg šampionata završio na četvrtom mestu sa 32 osvojena boda, dok je Radnik trenutno sedmi sa 28 bodova.
Takmičenje u Super ligi Srbije se nastavlja krajem januara i tada će Novi Pazar dočekati Spartak, dok će Radnik gostovati Železničaru.
