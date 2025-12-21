Slušaj vest

Fudbaleri Fjorentine pobedili su danas na svom terenu Udineze sa 5:1, u utakmici 16. kola italijanske Serije A.

Fjorentina je tako upisala svoju prvu pobedu ove sezone u Seriji A, ali je i dalje poslednja na tabeli sa devet osvojenih bodova. Udineze je, na drugoj strani, 11. sa 21 bodom.

Utakmica je loše počela po Udineze, pošto je golman Maduka Okoje već u osmom minutu zaradio crveni karton.

Fjorentina je nakon toga, do kraja prvog poluvremena, tri puta zatresla mrežu gostiju, a strelci su bili Rolando Mandragora u 21, Albert Gudmundson u 42. i Šer Ndur u petom minutu nadoknade.

Ubedljivu pobede domećeg tima potvrdio je Mojze Ken golovima u 56. i 68. minutu, dok je utešni pogodak za Udineze postigao Umar Sole u 66. minutu.

Fjorentina će u narednom kolu Serije A gostovati Parmi, dok će Udineze dočekati Lacio.

