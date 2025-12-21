Slušaj vest

Kapiten fudbalera Mančester junajteda Bruno Fernandeš mogao bi da bude odsutan "neko vreme", nakon što se povredio na današnjoj utakmici Premijer lige protiv Aston Vile.

Trener Junajteda Ruben Amorim rekao je da je Fernandeš zadobio povredu "mekog tkiva" u prvom poluvremenu utakmice na Vila Parku. Aston Vila je pobedila sa 2:1.

"Mislim da je u pitanju meko tkivo, tako da će trebati vremena. Videćemo... Mislim da će propustiti neke utakmice, ali nisam siguran. Ne želim da pričam o tome, to je momak koji je uvek u formi i pokazao je da uvek može da se oporavi", rekao je Amorim.

Fernandeš je igrao do poluvremena, ali ga je na početku nastavka zamenio Lisandro Martines.

Junjeted je već bez Brajana Mbeuma, Amada Dijaloa i Nusaira Mazrauija koji igraju na Afričkom kupu nacija. Amorimove opcije su dodatno smanjene danas jer se i Kobi Mejnu povredio na treningu.

Čak i pre povrede Fernandeša, Amorim je rekao da je odsustvo Mejnua loš tajming.