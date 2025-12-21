Slušaj vest

Tim Marka Nikolića je do trijumfa stigao posle preokreta i zabeležio jako važnu pobedu.

AEK se na taj način se opet vratio na čelo tabele, koje drži sa 37 bodova, jednim više od Olimpijakosa, a dva od PAOK-a.

Zapaženu ulogu imao je Luka Jović, koji je u 68. minutu glavom posle kornera, uz pomoć stative, postigao pobedonosni gol.

Srpski napadač je mogao i više, da mu dva gola nisu poništena, jedan zbog faula, drugi zbog ofsajda. Takođe, Jović je u nadoknadi prvog dela promašio penal.

OFI je vodio na ovoj utakmici, golom Edija Salseda već u drugom minutu, ali je Robert Ljubičić u 54. iskoristio odbitak i glavom pogodio mrežu gostiju.

Na scenu je tad stupio i Jović, koji je glavom, nakon kornera Razvana Marina, doneo pobedu AEK-u.

Jović je ove sezone na 24 utakmice za AEK postigao 11 golova.

Marko Grujić je odigrao prvo poluvreme, dok je Mijat Gaćinović bio van protokola zbog povrede. Na drugoj strani, Filip Bainović je na terenu bio od 78. minuta.