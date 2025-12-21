Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Maroka pobedila je večeras u Rabatu selekciju Komora sa 2:0, na otvaranju Afričkog kupa nacija.

MAROKO JE HIT MUNDIJALA, ŠPANIJA IDE KUĆI: Crvena furija izabrala "LAKŠI PUT" pa nakon PENAL DRAME eliminisana sa SP! VIDEO Foto: Profimedia

Domaćin Afričkog kupa nacija je mogao da povede već u 11. minutu, ali Sufijan Rahimi nije iskoristio jedanaesterac, odnosno golman Komora Janik Pandor je odbranio njegov udarac.

Maroko je do prednosti stigao posle deset minuta igre u drugom poluvremenu kada je Nusair Mazraui u kaznenom prostoru lepo proigrao Braima Dijaza, a on sa desetak metara pogodio za 1:0.

Pobedu Maroka potvrdio je Ajub el Kabi sjajnim "makazicama" u 74. minutu.

Drugi meč u Grupi A, u kojem će se sastati Mali i Zambija, na programu je sutra od 15.00.

Maroko će u narednom kolu igrati protiv Malija, a Komori protiv Zambije.

