Fudbaleri Atalante pobedili su, golom u nadoknadi, Đenovu u gostima (1:0), u meču 14. kola Serije A.

Pobedonosni gol postigao je Isak Hijen, glavom posle kornera u četvrtom minutu nadoknade, nakon što je golman Somariva "zaplivao".

Lazar Samardžić je u igru ušao u 57. minutu, ubrzo je dobio i žuti karton, da bi u nadoknadi imao opasan pokušaj. Nikola Krstović je zaigrao u finišu i baš kao Samardžić imao dobru priliku u nadoknadi.

Atalanta je deveta na tabeli sa 22 boda, dok je Đenoa 17. sa 14 poena.

