Dejan Stanković se od danas i zvanično vraća na Marakanu - drugi put u ulozi šefa stručnog štaba Crvene zvezde. Legenda kluba preuzima ekipu u trenutku koji nosi i pritisak i ozbiljna očekivanja, jer Zvezda posle kratke pauze ulazi u ključnu fazu sezone na svim frontovima.

U domaćem prvenstvu crveno-beli su na 2. mestu Superlige Srbije, ali i dalje imaju sve u svojim rukama kada je reč o borbi za titulu. Partizan ima samo jedan bod više posle subotnjeg kiks na gostovanju IMT. Međutim, veći problem Zvezdi od tabele bile su igre koje nisu bile na nivou renomea kluba.

Od Stankovića očekuje da stabilizuje ekipu, podigne intenzitet i vrati prepoznatljivu dominaciju u derbijima i protiv slabijih rivala. To je bio glavni minus u mandatu Vladana Milojevića. Nikako ne treba zaboraviti eliminaciju od Pafosa, što je veliki neuspeh za Milojevića i igrače.

- Zvezdo, hvala ti! Volim te - glasila je izjava Milojevića posle jučerašnjeg objavljenog prekida saradnje.

Evropska scena, dva teška ispita. Možda ne toliko zbog imena rivala koliko zbog kratkog perioda rada do tih utakmica. Zvezda već 22. januara gostuje Malemu, a sedam dana kasnije dočekuje Seltu.

Dve eventualne pobede mogu čak da otvore mesto i u top osam ekipa, što bi bio fantastičan rezultat. Svakako da je uspeh završiti i u delu od 9. do 24. jer to garantuje 1/16 finala drugog po jačini evropskog takmičenja.

Stankovićevo sada već zavidno iskustvo, stečeno i kao igrač i kao trener, vidi se kao ključni adut u misiji još jače Zvezde u Evrope i dominacije u domaćim okvirima.

Na Marakani se od novog trenera ne traži samo rezultat već i identitet. Očekuje se agresivna, energična Zvezda, s jasnom hijerarhijom u svlačionici i većom ulogom malih igrača.

Rezultat? On se podrazumeva u domaćim okvirima (titula), a za Evropu - osmina finala Lige Evrope smatrala bi se uspehom.

Ponedeljak tako označava početak nove ere na stadionu "Rajko Mitić". Pred Dejanom Stankovićem je izazov da spoji ambicije, autoritet i rezultat - i da Crvenu zvezdu ponovo učini moćnom kako na domaćoj, tako i na evropskoj sceni.