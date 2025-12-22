Slušaj vest

Nekadašnji fudbaler i sportski direktor Reala dobio je pitanje o Vinisijusu Žunioru. Mijatović je za "Marku" poručio da bi Madriđani trebalo da pokušaju da smire strasti i iskontrolišu odnose u klubu.

- Vinisijus poseduje ogroman kvalitet. Takođe, ako nešto krene naopako, moći će da se razgovara o mogućem transferu. Klub ne sme da dozvoli da ode besplatno - rekao je Predrag Mijatović.

Vinisijus ima ugovor do juna 2027. godine.

- Real Madrid uvek mora biti iznad bilo kog igrača, bilo koje fudbalske ličnosti, jer je to najveći klub na svetu. Ukoliko ne bude dogovora za novi ugovor, neka ga što pre prodaju. Ni pod kojim uslovima ne smete dopustiti da vas igrač ili njegovi predstavnici kontrolišu - rekao Predrag Mijatović i dodao:

- Ako sada Vinisijus traži ugovor kao što imaju Mbape ili Mesi, to znači da ne želi da produži ugovor. Jasno je, nismo deca. A, ako želi da odradi ugovor do kraja, ništa se ne dešava, Real Madrid uvek mora biti iznad.

Zaključio je potpredsednik crno-belih sledeće:

- Igrač, bez obzira na važnost koju ima, nikada, ali nikada ne može zahtevati od kluba "ja sa ovim trenerom ne želim", jer je fudbal kolektivni sport.

