Bajern Minhen trenutno ne razmatra rastanak sa Aleksandrom Pavlovićem, ali interesovanje iz Premijer lige sve je jače. Mančester siti i Čelsi pomno prate razvoj 21-godišnjeg veziste, koji se u analitičkim krugovima sve češće pominje kao idealan naslednik Rodrija.

Prema informacijama koje stižu iz Engleske, oba kluba detaljno skautiraju Pavlovićeve nastupe, a interni izveštaji ukazuju da poseduje karakteristike koje bi ga mogle svrstati među najbolje defanzivne veziste Evrope. Ipak, u ovom trenutku ne postoje signali da igrač želi da napusti Minhen, niti da je Bajern spreman da ga proda.

Pavlović je ranije bio u fokusu i zbog reprezentativnog izbora. Pre dve godine vodila se ozbiljna polemika o tome da li će obući dres Srbije ili Nemačke, a na kraju je odlučio da karijeru na međunarodnoj sceni nastavi u dresu "pancera". Kakva šteta za našu reprezentaciju, mada apsolutno smo sami krivi, jedan čovek najviše...

A, kako smo ostali bez Pavlovića?

Dok nije došlo do nepromišljene izjave Dragana Stojkovića - imali smo velike šanse, ali posle Piksijevih reči da to što je neko debitovao za Bajern ne znači da može automatski da dobije poziv za "A" reprezentaciju... E, to nas je koštalo. "Stručna procena" Stojkovića sada dolazi na naplatu. Da, neko ko je debitovao za Bajern treba da dobije poziv za "A" reprezentaciju. To verovatno svi shvataju i razumeju osim Stojkovića.

Tada je još dodao i dodatno pogoršao stvari:

- Na njemu je da se dokazuje. Da li će igrati… Pratimo još dosta njih. Neću o imenima da ne dobiju publicitet, ali ću reći da ima dosta neiskrenosti. Sve češće bude: "Ovi su me zvali hoćete li i vi ili ja odoh tamo", rekao je Stojković i time nam zatvorio odškrinuta vrata prema Pavloviću.

"Pratimo još njih", "Na njemu je da se dokazuje", "Neću da mu dajem publicitet", "Ima tu dosta neiskrenosti" - I posle svega ovoga očekujete da on izabere vas?

Sve je ovo došlo do Aleksandra i naravno imalo prelomni uticaj na odluku za koju reprezentaciju će da nastupa. Svi kasniji pokušaji su bili uzaludni, šteta je već načinjena.

Mančesteri, Čelsi

Gde će Aleksandar? Tokom letnjeg prelaznog roka pominjao se i Mančester junajted, ali, prema navodima TEAMtalka, upravo su Siti i Čelsi klubovi koji su uložili najviše resursa u njegovo praćenje. U Mančester sitiju, po ustaljenoj praksi, planiraju dugoročno - kako u kontekstu budućnosti Pepa Gvardiole i Erlinga Holanda, tako i Rodrijeve pozicije u timu.

Mrzeće me porodica, ali... Pavlović je nedavno pratio meč Bajern - Partizan u Evroligi. - Svi moji u Srbiji navijaju za Partizan, ja sam mešavina. Volim Crvenu zvezdu zbog stadiona, volim tamo da dođem kada sam u Srbiji. Veoma je lep. Teška je odluka, ali neka bude Crvena zvezda. Mrzeće me porodica, ali kako god - istakao je svojevremeno Pavlović

U Bajernu su svesni kakav potencijal poseduju. Od trenutka kad se probio u prvi tim 2023. godine, Pavlović je iz sezone u sezonu dobijao poboljšane ugovore, a nemački šampion već razmatra novo produženje saradnje.

Ako bi se neki klub ipak odlučio na konkretan potez tokom 2026. godine, suma bi mogla da uđe u istoriju. Bajern nikada nije prodao igrača za 100 miliona funti, a dosadašnji rekord drži transfer Matajsa de Lihta u Mančester junajted. Ipak, procene govore da bi upravo takav iznos predstavljao početnu tačku u pregovorima za Pavlovića.

Sve ukazuje na to da su u Minhenu izuzetno zadovoljni njegovim razvojem i da prodaja nije opcija. Iako ideja o devetocifrenoj ponudi iz Engleske deluje primamljivo, zasad je takav scenario daleko od realizacije.