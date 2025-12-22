Slušaj vest

U nedelju je odigrana prva utakmica Afričkog kupa nacija, a domaćin Maroko je pobedio Komorska ostrva rezultatom 2:0.

Sofan Rahimi u 11. minutu nije iskoristio udarac sa bele tačke, a prednost Maroku je doneo Brahim Dijaz u 55. minutu. Najbolji momenat na utakmici je delo Ajuba El Kabija, fudbalera Olimpijakosa.

El Kabi je ušao u igru u 65. minutu, a u 74. je postigao fantastičan gol.

Najbolje je da samo pogledate majstoriju Marokanca:

